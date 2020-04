La passa a Vodafone attualmente in grado di strappare letteralmente i clienti dalle mani di Iliad e dei vari operatori virtuali in circolazione prende il nome di Special 50 Digital Edition, nasce come soluzione in versione operator attack, ma comunque in grado di garantire l’accesso a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione.

Come è facilmente ipotizzabile, la promozione risulta essere disponibile solo per alcuni fortunati consumatori in possesso di determinati requisiti, quali sono proprio il possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, con necessaria portabilità del numero telefonico originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo non particolarmente importante, a differenza di quanto accadeva in passato, infatti, sarà necessario pagare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, e nient’altro per la promozione in sé.

Passa a Vodafone: questa promozione è quasi senza rivali

All’interno della passa a Vodafone il consumatore ha la possibilità di scovare un gran numero di giga, minuti e SMS, nello specifico si tratta di 50 giga di traffico dati alla velocità massima disponibile (parliamo ad ogni modo di 600Mbps in download, praticamente irraggiungibile), con al fianco illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il prezzo fisso varia molte volte in relazione alla provenienza, nel caso della Special 50 Digital Edition l’utente dovrà pagare comunque 7 euro al mese tramite il proprio credito residuo. Ricordiamo essere completamente assenti vincoli contrattuali di durata di alcun tipo, sarà possibile abbandonare Vodafone senza pagare penali.