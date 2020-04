La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente rilasciato la prima miniserie in yiddish, si intitola Unorthdox che racconta una storia vera di una donna nata e cresciuta nella comunità ebraica di Brooklyn.

La giovane donna scappa da New York e da un matrimonio senza amore per iniziare una nuova vita in Germania. Il suo passato però non smetterà di tormentarla, seguendola fino a Berlino. Ecco altri dettagli.

Netflix lancia la nuova serie TV Unorthdox ispirata ad una storia vera

La miniserie è ispirata all’autobiografia di Deborah Feldman, Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, pubblicata nel 2012. Come anticipato precedentemente, la storia racconta di Ester Shapiro, detta Esty, una ragazza di diciannove anni di fede ortodossa intrappolata in un matrimonio combinato. Dopo oltre un anno di convivenza senza essere riusciti a concepire un figlio, la relazione con il marito sta per cedere.

La giovane scopre in seguito di essere rimasta incinta ma lo stesso giorno suo marito le chiede il divorzio, Esty allora decide di scappare dalla propria casa e dalla sua comunità per volare a Berlino, dove sua mamma vive da ormai 20 anni. Al suo arrivo in Germania i suoi messi sono limitati e non conosce nessuno. Fortunatamente fa rapidamente amicizia con alcuni studenti della sua età in un conservatorio di musica.

Nonostante questo i problemi si ripresentano quando suo marito e suo cugino, con l’intenzione di trascinarla di nuovo a Williamsburg, vengono a cercarla dopo aver appreso della sua gravidanza. All’interno del documentario i cineasti spiegano che solo la vita di Esty a Williamsburg si basa sulla vera vita di Feldman, mentre la sua vita a Berlino è stata inventata dagli sceneggiatori. Non ci resta che recarvi sul sito ufficiale della piattaforma per scoprire questo e altri nuovi contenuti lanciati.