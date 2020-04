Tantissimi utenti di Netflix hanno fatto il patto con il diavolo iniziando a guardare la serie televisiva statunitense Lucifer, la fiction che racconta le vicende di Lucifero in Las Vegas trasferitosi con il suo braccio destro Makizeen. Disponibili le quattro stagioni, i fan aspettano l’arrivo della quinta stagione che dovrebbe arrivare a breve nella piattaforma di streaming online più famosa al mondo.

Lucifer 5 arriva su Netflix anche se manca il finale di stagione da registrare: ecco il piano degli sviluppatori

La serie televisiva statunitense stava per terminare le riprese della quinta stagione, ma l’emergenza sanitaria ha costretto la troupe a bloccare momentaneamente i lavori. Fortunatamente la quinta stagione di Lucifer arriverà nei tempi previsti con una prima parte secondo le ultime dichiarazioni della giovane attrice Lesley-Ann Brandt che nella serie televisiva interpreta il personaggio di Mazikeen: “Mancava veramente poco al termine delle riprese dell’episodio finale. Non sarà la scelta ideale, ma sono veramente orgogliosa della produzione e dello studio, la Warner Bros., per aver preso la giusta decisione. Per loro credo sia stata una scelta difficile, ma siamo stati così fortunati perché il 99% dello show è stato girato. La prima parte sarà sicuramente rilasciata nei tempi previsti.”

L’attrice, inoltre, svela qualche anticipazione riguardo il suo personaggio e quello di Lucifer dichiarando che Mazikeen in questa stagione sarà molto impegnata nel suo lavoro avendo il cuore spezzato. Su Lucifer, invece, dichiara: “Credo che bisogna ricordare il fatto che saranno per sempre legati tra loro. Ne hanno passate tante e c’è una scena davvero divertente che è anche straziante, ma esilarante per i fan che aspirano a vedere Maze e Lucifer come le versioni giovanili di loro stessi.”