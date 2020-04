Utilizzare uno smartphone per rimanere sempre connessi al di fuori della propria abitazione è comune e possibile grazie anche ad alcune quantità ingenti di gigabytes che gli operatori telefonici hanno messo a disposizione degli utenti nel corso degli ultimi tempi. Nonostante, dunque, il mercato telefonico sia andato incontro alla richiesta dei consumatori, pagare per poter ottenere un’accesso ad internet non risulta essere più obbligatorio visto che su tutto il territorio italiano è in diffusione una nuova linea WiFi gratuita.

Internet gratis ed illimitato: ecco come evitare di pagare per il 4G di TIM, WINDTRE e Vodafone

Utile per quelli che saranno i futuri turisti del paese, la linea WiFi di cui vi abbiamo appena parlato è attualmente sotto costruzione in quanto come obiettivo finale ha la copertura di circa 7400 i comuni. Appurato questo primo passaggio, in ogni caso, possiamo informare tutti i nostri lettori che alcune zone d’Italia sono già state ultimate ed in queste, dunque, sarà possibile iniziare a navigare su internet senza alcun costo e illimitatamente per mezzo delle diverse postazioni hotspot. A tal fine saranno richiesti solo uno smartphone e delle credenziali valide.

Credenziali d’accesso: ottenere un username ed una password è semplicissimo

Il MiSE che è lo sviluppatore principale di questo progetto, ha previsto che per l’accesso allo stesso sia necessario effettuare, in precedenza, una registrazione così da ottenere delle credenziali utili da utilizzare per quelli che saranno i successivi login. Completare questo passaggio sarà più semplice a farsi che a dirsi:

Per poter ottenere i propri dati bisognerà scaricare sul proprio smartphone Android o iOS l’apposita applicazione e compilare il form con i dati richiesti.