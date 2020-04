Iliad anche in questa stagione primaverile giocherà un ruolo da assoluto protagonista nel settore della telefonia italiana. Il gestore può contare già su un bacino di utenti pari a cinque milioni e per il futuro a venire i numeri potrebbero ancora aumentare. Il provider francese al giorno d’oggi, quindi, rappresenta un vero rivale per TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, per gli utenti ci sono altre due offerte low cost sul sito ufficiale

Molti utenti scelgono Iliad per risparmiare sul loro canone mensile. E’ noto, ad esempio, che un’offerta come Giga 50 garantisce prezzi inferiori rispetto ad altri operatori. La Giga 50 a soli 7,99 euro mette sul piatto chiamate senza limiti più SMS illimitati e 50 Giga internet.

In casa Iliad però non esiste soltanto la Giga 50: i clienti possono usufruire anche di due offerte segrete sul sito ufficiale.

Attraverso le pagine del sito, ad esempio, è possibile sottoscrivere la Giga 40. Con questa iniziativa, gli utenti riceveranno soglie no limits per telefonate e messaggi a cui si aggiungono anche 40 Giga per la navigazione di rete. Previsti anche 4 Giga per la connessione roaming. Il costo mensile per il rinnovo dell’offerta si attesta sui 6,99 euro.

In aggiunta a Giga 50 e Giga 40, il team commerciale di Iliad prevede anche un’offerta dedicata solo alle telefonate: la promozione Voce. Con quest’offerta, i clienti avranno chiamate no limits da effettuare su tutto il suolo nazionale sia verso numeri fissi sia verso numeri mobili. Il prezzo di rinnovo si attesta sui 4,99 euro. Con questa ricaricabile non sono previste soglie per la connessione internet.