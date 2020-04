Sono molte le tecniche per impiegare il tempo durante questo periodo di quarantena. C’è chi ne approfitta per leggere qualche libro, chi studia, chi lavora e chi invece si dedica alla visione della quarta stagione della Casa di Carta su Netflix. Quando terminano i passatempi, però, le nostre giornate vengono assaltate dalla noia più totale. Per questo motivo, quindi, noi di Tecnoandroid abbiamo stilato una lista di giochi gratuiti scaricabili dal Play Store e giocabili in ogni momento, attraverso il proprio Smartphone Android. Scopriamo di seguito i dettagli.

Giochi Android: ecco le soluzioni gratuite offerte dal Play Store di Android

Call of Duty®: Mobile

“Un gioco in alta definizione con qualità da console, comandi personalizzabili, chat vocale e testuale e audio e grafica in 3D. Prova il brivido dello sparatutto più amato, ora su mobile per divertirsi in movimento. Gioca con modalità e mappe multigiocatore iconiche quando vuoi. Battle royale da 100 giocatori? Deathmatch 5v5 veloci? Spaventosi zombi? Duelli tra cecchini?” Link Download

UNO!™

“Divertitevi col gioco di carte n°1 al mondo come mai prima d’ora. UNO!™ ha nuove regole, tornei, avventure e molto altro! A casa o in movimento, tuffatevi subito nelle partite. Veterani e novellini di UNO!™ potranno affrontare le sfide e accaparrarsi le ricompense. UNO!™ è il gioco di carte definitivo per tutta la famiglia.” Link Download

Asphalt 9: Legends

“Asphalt 9: Legends è l’Alfa e l’Omega dei giochi di corse su mobile. Troverai auto da sogno e macchine gran turismo da costruttori rinomati come Ferrari, Porsche, Lamborghini e W Motors. In questo simulatore, potrai scegliere l’auto dei tuoi sogni e superare tutti i limiti su strade e ambientazioni spettacolari intorno al mondo. Affronta gare senza limiti e usa tutti i trucchi a tua disposizione per spingere la tua auto al massimo!” Link Download

Clash Royale

“Colleziona e migliora decine di carte con le truppe, gli incantesimi e le difese che hai imparato ad amare in Clash of Clans, nonché con i Royale: principi, cavalieri, cuccioli di drago e altro. Butta giù dalle torri re e principesse nemici per sconfiggere gli avversari e vincere trofei, corone e gloria nell’arena. Crea un clan per condividere le carte e formare la tua personale community di combattenti.” Link Download

Plants vs Zombies™ 2 Free

“Gioca la celebre e pluripremiata avventura strategica, dove conoscerai, accoglierai e distruggerai legioni di spassosissimi zombi dall’alba dei tempi fino alla fine dei giorni. Crea un esercito di incredibili piante, caricale al massimo con il Ricostituente e idea un piano definitivo per proteggere il tuo cervello.” Link Download

Score! Hero

“SII L’EORE! Passa la palla, tira e segna per farti strada e diventare una leggenda, mentre esplori la sensazionale carriera del tuo EROE in oltre 700 emozionanti livelli!” Link Download