Alcune serie televisive su Netflix hanno riscosso un forte successo e gli utenti non aspettano altro che le stagioni successive per scoprire le vicende dei loro personaggi come, ad esempio, quelle dei personaggi in Riverdale, Suburra o Elite. Alcune, fortunatamente, sono arrivate nelle scorse settimane, mentre altre stanno per arrivare nel catalogo della piattaforma con delle nuove stagioni.

Elite, Suburra e Riverdale su Netflix molto presto: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti

La serie televisiva spagnola Elite ha presentano la terza stagione lo scorso tredici Marzo, ma molto presto potrebbe arrivare una quarta. Non si conoscono ancora i dettagli in merito perché è molto presto, ma sicuramente le vicende dei personaggi non sono terminate visto il finale di stagione che lascia intendere un seguito. Secondo alcune indiscrezioni, molti personaggi potrebbero non comparire nelle nuove puntate, ma non ci sono conferme ufficiali a riguardo per il momento.

Per quanto riguarda la serie televisiva italiana, Suburra, la terza e ultima stagione dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Purtroppo, però, nessuno conosce la data ufficiale di lancio e anche Alessandro Borghi che nella serie interpreta il personaggio di Aureliano ha dichiarato ai suoi fan che nessuno, neanche la produzione, conosce la data d’uscita.

Infine, moltissimi utenti di Netflix aspettano la quarta stagione di Riverdale, la serie televisiva ispirata ai personaggi del fumetto Archie Comics. Purtroppo, però, questa emergenza sanitaria causata dal Covid -19 ha interrotto le riprese della quarta stagione. Potrebbe, dunque, non arrivare molto presto se la situazione attuale continuerà per ancora molto mesi.