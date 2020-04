In questi giorni di quarantena tantissime sono le persone che cercano di allontanare i pensieri mettendosi comodi sul divano e iniziare una serie televisiva. Fortunatamente ci sono tantissime piattaforme di streaming online per guardare incredibili contenuti multimediali che offrono una vasta scelta tra serie televisive e film. Ecco quali sono le fiction da non perdere assolutamente su Disney+, Amazon Prime, Netflix e Infinity.

Amazon Prime: ecco quali sono le serie televisive da guardare assolutamente

Sulla piattaforma di Amazon Prime è molto apprezzata una vecchia fiction andata in onda su Fox: Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane. Una serie televisive incredibile che racconta la vite di quattro casalinghe coinvolte in alcune vicende misteriose.

Un’altra serie molto apprezzata è Rocco Schiavone, una serie televisiva italiana con protagonista Marco Giallini. Si tratta di un genere poliziesco che racconta le vicende di un poliziotto borderline dal carattere burbero e irascibile.

Netflix: ecco le serie da non perdere

Sulla piattaforma di Netflix, invece, si consiglia di guardare Elite. Una serie televisiva spagnola ambientata in un liceo prestigioso in cui gli studenti sono coinvolti in un omicidio di una compagna. Moltissimi hanno apprezzato la serie.

Da guardare assolutamente è La casa di carta, una serie televisiva che racconta il desiderio di un uomo chiamato Il Professore: rapinare la zecca di Spagna. L’uomo dopo aver studiato nei minimi dettagli il suo piano, cerca aiuto in alcuni ragazzi con precedenti penali con il quale instaura un rapporto di fiducia e rispetto reciproco.

Infinity: ecco cosa guardare sulla piattaforma

Infinity è una piattaforma molto conosciuta e chi possiede un account non può non guardare la serie televisiva intitolata The Vampire Diares. Una fiction drammatica e soprannaturale che racconta le vicende di alcuni vampiri e di una ragazza di nome Elena, la protagonista della storia.

Un’altra serie televisiva da guardare è The Big Bang Theory per sorridere per ogni puntata. Una sitcom dalle puntate molto divertenti che coinvolgono il personaggio di Sheldon, Howard, Raj e Leonard appassionati di fisica, fumetti e supereroi.

Disney+: da non perdere assolutamente queste serie televisive

Una serie molto apprezzata è The Mandalorian ambientata nello stesso universo di Star Wars. Il protagonista è Mandaloriano, un guerriero solitario che per guadagnarsi da vivere fa il cacciatore di taglie all’esterno della galassia. Una serie televisiva su Disney+ composta da otto episodi di circa mezz’ora ciascuno.

Una delle serie che l’anno scorso ha compiuto trent’anni è da guardare assolutamente, I Simpos. Una serie animata sviluppata da Matt Groening che raconta le vicende di Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie.