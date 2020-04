CoopVoce regala 100GB e offre per pochi euro una promo con 50GB

Coop ha pensato ormai diverso tempo fa di lanciare il suo gestore privato, il quale avrebbe dovuto permettere agli utenti di avere le migliori opportunità per pochi euro mensili. Con queste prerogative nasce dunque CoopVoce, provider che adesso sta finalmente raccogliendo i frutti di quanto seminato. Inizialmente l’obiettivo di fornire prezzi bassi è stato rispettato in pieno, ma non è stato fatto lo stesso in merito ai contenuti.

Gli utenti si lamentavano infatti spesso di non trovare la soluzione a loro congeniale per via della mancanza di contenuti nelle promo. Proprio dopo tutti questi feedback negativi, CoopVoce ha scelto di cambiare strategia modificando le sue offerte. Questo ha portato dunque al lancio di tante nuove soluzioni ma con tantissimi contenuti in più.

CoopVoce: l’arrivo della nuova ChiamaTutti Top 50 offre agli utenti la possibilità di avere tutto per pochi euro mensili e con un regalo

Durante le ultime settimane gli utenti avrà notato che CoopVoce ha lanciato una nuova promozione davvero invitante. Stiamo parlando della ChiamaTutti Top 50GB, promo che non si limita in nessuno dei suoi aspetti. Infatti al suo interno gli utenti possono trovare qualsiasi cosa tra minuti, SMS e giga per navigare in internet.

In questo caso infatti ecco disponibili 50 giga in 4G per navigare sul web, con minuti senza limiti per le telefonate e 1000 SMS verso tutti. Il prezzo è di 10 € al mese per sempre, ma in questo periodo tutti gli utenti CoopVoce potranno ricevere anche un regalo vista l’emergenza. Sono infatti disponibili 100 giga gratis per tutti i clienti del gestore.