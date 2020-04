Il telefono squilla e sul display appare un numero strano che non viene bloccato sia per lo smartphone che per l’apparecchiatura di casa collegata al router. Si tratta probabilmente di un Call Center.

Tali servizi telefonici ci infastidiscono insinuando quotidianamente tutta una serie di pericoli che passano per il doppino telefonico. Spesso gli operatori si mascherano addirittura dietro recapiti telefonici mobili difficilmente riconoscibili. Già dal primo contatto è bene considerare il fatto che potrebbe trattarsi subito di una truffa. I metodi più comuni vengono descritti qui di seguito con annessa procedura per evitare brutte sorprese al telefono.

Come individuare un Call Center pericoloso e bloccarlo per sempre dai numeri dei contatti consentiti

I sistemisti dei Call Center registrano le chiamate ai nostri numeri e spesso basta la pronuncia di una semplice sillaba per dare via ad un contratto sospetto. Non abbiamo modo di scoprirlo se non quando si presentano le bollette all’interno della casella della posta o nel nostro conto bancario domiciliato per le fatture.

La cordialità con cui i tecnici si presentano al telefono non desta sospetto ma serve un semplicissimo “sì” per fornire il consenso diretto per l’attivazione di servizi aggiuntivi non richiesti o cambi piano telefonici del tutto inaspettati. Negli ultimi tempi le frodi che vanno per la maggiore sono quelle relative a:

costi richiesti per la rateizzazione del modem (ora gratuito per Legge e libero quindi da vincoli contrattuali di ogni genere)

(ora gratuito per Legge e libero quindi da vincoli contrattuali di ogni genere) trading online con la promessa di guadagni facili

con la promessa di guadagni facili richieste di dati personali per finalità di pubblica sicurezza

In ogni caso precedente (ed eventualmente affine) vale la regola della diffidenza preventiva da sommare ad una necessaria opera di intervento che conti sul blocco del numero tramite applicazione o utility per telefono fisso.