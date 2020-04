Difficilmente potremmo dire di NO ad una bici elettrica Gratis. Molti potrebbero pensare di possa trattare di una fake news ma la notizia è ben che verificata dopo gli ultimi emendamenti sul clima. Alcune città in cui il rischio ambientale è alto per l’inquinamento hanno varato una manovra per l’uso di incentivi a favore della micro mobilità sostenibile.

Ciò significa che potremo avere tutta una serie di vantaggi entro cui rientra l’opportunità di avere un fondo personale da 1.500 euro da usare a lungo termine per l’acquisto di una bici a batteria o per il trasferimento degli stessi in piano di abbonamento per mezzi pubblici e servizi di sharing per l’uso condiviso di biciclette, monopattini, ciclomotori ed auto elettriche. Scopriamo termini e condizioni per ottenere il benefit.

Con 1500 euro Gratis puoi acquistare la tua bici elettrica a costo zero

Le Regioni Italiane Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto hanno indetto un bando di partecipazione pubblica per l’uso degli incentivi a favore dell’ambiente. Gli automobilisti e coloro che possiedono tali categorie di veicoli ottengono un buono spesa proporzionale alle suddette condizioni richieste:

Autoveicoli con motore di Classe Euro 3 ed inferiore: 1500 euro

Motoveicoli a 3 tempi (Euro 3) e ciclomotori (Euro 2 o oppure Euro 3): 500 euro

Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione ai bonus è fissato al 31 Dicembre 2021. Tale limite di tempo è più che sufficiente per procedere alla rottamazione del mezzo che assicura il vantaggio di acquisto presso i rivenditori aderenti.

Non sono note le disponibilità per l’accreditamento che saranno comunicate entro i prossimi giorni sul sito ufficiale dopo la nota stampa di questi giorni. Restate sul nostro sito per ottenere maggiori informazioni.