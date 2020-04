Il colosso di e-commerce Amazon ha recentemente deciso di offrire un nuovo regalo a tutti i propri utenti, stiamo parlando di ben due mesi dell’abbonamento Kindle Unlimited.

La piattaforma di Seattle ha deciso di prorogare al 30 aprile il termine ultimo per richiedere due mesi gratuiti di Kindle Unlimited, servizio online che permette di accedere illimitatamente ad oltre un milioni di eBook.

Amazon regala 2 mesi dell’abbonamento Kindle Unlimited fino al 30 aprile 2020

Il colosso aveva lanciato questa promozione dal 20 al 31 marzo 2020 ed è attivabile direttamente sulla pagina di Kindle Unlimited. Occorre solamente effettuare il login, o registrarsi per la prima volta se non si possiede ancora un account, e cliccare sul pulsante “iscriviti ora e usufruisci di un periodo d’uso gratuito“. Dall’offerta sono esclusi i clienti che hanno già avviato i consueti 30 giorni di prova e quelli che sono regolarmente iscritti al servizio.

Non è ancora chiara la posizione di chi ha beneficiato di una promozione o di un periodo di prova gratuito negli ultimi dodici mesi. Nelle condizioni dell’offerta tutti questi utenti “potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio”, di conseguenza non sappiamo se ne possono fare uso o meno. In seguito ai due mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, la piattaforma garantisce comunque la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento.

Considerando che dallo scorso 21 marzo 2020 la piattaforma ha limitato le consegne ai soli prodotti che, secondo l’azienda, hanno la massima priorità, i libri potrebbero essere sicuramente un utile e prezioso passatempo per tutti i miliardi di utenti che sono chiusi in casa per affrontare la quarantena forzata.