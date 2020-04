Tra le moltissime serie tv veterane di Netflix come per esempio La Casa di Carta, Riverdale e Lucifer, ve ne sono alcune uscite recentemente ma che sono già in programmazione per una seconda stagione. La “nuova arrivata” in questione è After Life. Trattasi di una commedy, frutto della mente di Ricky Gervais. Le puntate hanno una durata minore rispetto alle altre in quanto è composta da 6 puntate da 30 minuti ciascuna.

Non manca molto all’arrivo della sua seconda parte, vediamo quindi quali novità verranno aggiunte.

After Life: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

La famosa testata Deadline ha riportato alcune parole rilasciate da Ted Sarandos. “After Life ha fatto ridere e piangere il pubblico in tutto il mondo. Siamo, quindi, molto felici di annunciare che Ricky Gervais tornerà con una seconda stagione su Netflix. Siamo davvero orgogliosi di ospitare le brillanti stand up comedy, i film e le serie di Ricky. E ci uniamo alla gioia dei fan per questo ultimo successo“, afferma il responsabile delle produzioni Netflix.

Parlando della suo arrivo sulla piattaforma, sappiamo che avverrà su Af esattamente tra 13 giorni. Ovviamente la trama ruoterà ancora sul protagonista, un uomo che conduce una vita perfetta e che prende il nome di Tony.

Vi saranno però delle novità. Egli avrà a che fare con un avvenimento riguardante sua moglie, tanto importante da alterarne il susseguirsi delle vicende. Tony proverà dunque a voltare pagina e a ricominciare una nuova vita. Lo vedremo nel tentativo di approfondire i rapporti iniziati nella stagione precedente, riguardanti una prostituta e un’infermiera.