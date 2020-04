Da poco meno di un mese il gestore Wind Tre rappresenta una realtà del mercato della telefonia fissa e mobile in Italia. Il provider trae le sue origini dalla fusione di Wind e 3 Italia. Già in poche settimane, la compagnia può contare sulla rete telefonia più vasta della nazione. L’obiettivo di WindTre è quello di competere con Iliad per quanto concerne le promozioni low cost e con TIM per quanto concerne il campo dei servizi.

WindTre, sfida su tutti i fronti con Iliad con il lancio delle eSIM

Gli sviluppatori di WindTre stanno lavorando a fondo per potenziare le linee internet. Le reti 4,5G già rappresentano una realtà per molti utenti sul suolo nazionale, ma la vera sorpresa arriverà entro l’estate con il rilascio delle prime linee 5G.

Da poche settimane, tra gli altri servizi resi disponibili con il lancio di WindTre ci sono le eSIM, le cosiddette schede telefoniche virtuali.

In tutti i negozi WindTre, all’attivazione di una nuova linea, gli utenti possono scegliere se attivare le eSIM oppure una tradizionale SIM. Sia nell’uno che nell’altro caso, il prezzo previsto dalla compagnia telefonia è di 10 euro.

In linea con l’operatore di TIM, tutti coloro che acquistano una eSIM riceveranno un codice QR, codice che sarà propedeutico per l’attivazione della rete su smartphone. E’ bene ribadire che almeno in questa prima fase vi è da considerare anche il fattore della compatibilità. Allo stato attuale, le eSIM possono essere utilizzare solo dagli utenti Android o iOS con smartphone di ultima generazione.