Stranger Things è una serie televisiva statunitense disponibile nel catalogo di Netflix con le sue tre stagioni che raccontano le vicende misteriose di cinque ragazzini collegati ad un paradosso temporale, il Sottosopra. Nelle scorse settimane sono iniziate le riprese per l’equipe e il cast per registrare i nuovi episodi della quarta stagione, ma momentaneamente sono sospese perché i Duffer Brothers (ideatori della serie) hanno deciso di adattarsi alle direttive per limitare il più possibile la diffusione Covid -19.

Una decisione inevitabile in questo periodo in cui l’emergenza sanitaria è messa al primo posto. Purtroppo, però, i fan dovranno aspettare molto più tempo prima di guardare i nuovi episodi della quarta stagione.

Stranger Things: ecco gli ultimi aggiornamenti riguardo i prossimi episodi

Secondo quanto dicono alcune indiscrezioni trapelate diverso tempo fa, le riprese per la quarta stagione sono iniziate nel mese di Febbraio e attualmente sono in sospeso per mettere al sicuro tutta la produzione e il cast. A dichiarare qualcosa in merito è un personaggio ben visto dal pubblico, Hopper, interpretato dal noto attoro David Harbour: “La quarta stagione sarebbe dovuta sbarcare su Netflix all’inizio dell’anno prossimo credo, ma anche se non ho alcun autorità in proposito probabilmente verrà rimandata.

Insomma, gli spettatori dovranno aspettarsi un ritardo molto probabilmente per scoprire come andrà a finire con il Sottosopra e con tutti i personaggi della serie televisiva statunitense Stranger Things.

Per scoprire maggiori informazioni si consiglia sempre di tenere d’occhio i profili social ufficiali di Facebook, Instagram e Twitter di Netflix visto che la piattaforma ha l’abitudine di tenere continuamente aggiornati i suoi utenti.