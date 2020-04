Negli ultimi mesi sabbiamo spesso parlato dei vecchi cellulari che, in alcuni casi, possono essere acquistati dai collezionisti per cifre esorbitanti. A quanto pare, però, di recente il mercato si è esteso anche alle cosiddette SIM Top Number, ovvero tutte quelle schede SIM su cui sono attivi numeri telefonici molto particolari. A differenza dei vecchi cellulari, però, a quanto pare quello delle SIM pare essere un settore estremamente più redditizio.

Secondo recenti stime, quindi, il mercato delle SIM Top Number pare essere ormai diffuso in tutto il territorio, diventando una vera e propria miniera d’oro per i pochi fortunati in possesso di determinate sequenze numeriche. A quanto pare, infatti, numeri telefonici molto rari, ma regolarmente rilasciati dagli operatori Tim, Wind Tre e Vodafone, sono venduti online per cifre esagerate che vanno dai 3.000 ai 50.000 euro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

SIM Top Number: ecco i numeri più richiesti nel nostro paese

Sconosciuto fino a poco tempo fa, il mercato delle SIM Top Number è finito sotto i riflettori grazie ad un servizio de Le Iene. Da quel momento, quindi, il fenomeno si è rapidamente diffuso in tutto il paese, spingendo gli stessi operatori telefonici Tim, Wind Tre e Vodafone a mettere all’asta alcuni numeri speciali, donandone successivamente l’intero ricavato all’Istituto Nazionale dei Tumori. Ecco di seguito i numeri speciali venduti: