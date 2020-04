Le Sim sono spesso strumento privilegiato di truffe e può capitare di diventarne intestatari senza averlo mai richiesto. Come può essere possibile? Semplice, basta rilasciare i propri dati e la copia del documento d’identità al momento di sottoscrivere una nuova Sim, per poi rimanere all’oscuro di ciò che accadrà a tutte queste informazioni sensibili. Dati, che se nelle mani di criminali travestiti da rivenditori di sim card, possono essere da questi utilizzati per intestare utenze telefoniche a scopi illegali.

E’ quanto capitato a 142 persone coinvolte in reati perpetrati attraverso le Sim ma totalmente all’oscuro di quanto stava accadendo. Tra queste, una povera pensionata che si è ritrovata invischiata in un caso di illecito pur non essendosi mai recata presso il rivenditore dove sarebbe avvenuta l’intestazione della Sim. Siamo di fronte così ad un caso di furto d’identità che vede associare le Sim a profili indebitamente sottratti.

Come comportarsi se vittime di Sim contraffatte?

Qualora si venga coinvolti in reati di cui si è totalmente estranei per mezzo di Sim taroccate, occorre innanzitutto dimostrare la propria innocenza. Del resto, affermare la totale estraneità verso i fatti illeciti di cui si è chiamati a rispondere, è il primo passo. Perciò nominare immediatamente un avvocato difensore è una scelta obbligata che tutela la vittima verso le contestazioni sollevate dalle pubbliche autorità.

Indagini che per poter scagionare la vittima devono prima verificare che l’intestatario della scheda risulti innocente. Per farlo sarà compito delle autorità rivolgere l’attenzione verso le società telefoniche presso cui risulta effettuata l’improbabile sottoscrizione della Sim. A questo punto sarà oggetto di indagine sia la documentazione relativa all’intestazione della scheda telefonica, sia quella della sottoscrizione volta ad attivarla. Solo la conferma della contraffazione di queste carte può scagionare l’imputato e trasformarlo in vittima di una truffa.