Negli ultimi giorni sono scoppiate in tutta Europa centinaia e centinaia di polemiche legate alla nuova rete 5G ed ai possibili danni che quest’ultima potrebbe arrecare alla salute umana. Nonostante le notizie siano state prontamente smentite, purtroppo la recente situazione ha portato nuovamente a galla uno dei problemi più vecchi di sempre, ovvero quello delle radiazioni emesse dagli Smartphone.

Nonostante sia ormai stato confermato che le onde elettromagnetiche emesse dagli Smartphone siano di tipo non-ionizzanti, è quindi non possono causare problematiche come tumori e mutazioni del DNA, purtroppo di recente sono apparsi nuovi problemi. A quanto pare, infatti, le radiazioni emesse da Smartphone con valori SAR elevati, risultano essere ugualmente dannosi per la nostra salute e, in particolare, per i tessuti muscolari con cui sono in stretto contatto. Scopriamo quindi di seguito i Device maggiormente pericolosi.

Radiazioni Smartphone: ecco la lista completa degli Smartphone da evitare

Ecco la lisa completato degli Smartphone con valori SAR elevati: