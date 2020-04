In questa quarantena il tempo da passare è tanto e la soluzione perfetta per rilassarsi un po’ è guardare una serie televisiva o un film su una delle tante piattaforme di streaming online come ad esempio Infinity. In questa situazione particolare e diffcile tutte le aziende cercano di contribuire nel loro piccolo e, tra le tante, anche la piattaforma ha deciso di offrire qualcosa ai consumatori.

Infinity offre ai consumatori una grandiosa offerta così da ampliare la sua clientela e far provare il suo servizio. A collaborare a questa proposta è Paypal, per offrire a tutti i consumatori la possibilità di usufruire del catalogo di una delle piattaforme più conosciute.

Infinity collabora con Paypal offrendo una nuova offerta: ecco quale

La piattaforma di streaming online Infinity ha deciso di offrire due mesi del suo servizio gratuito a tutti gli utenti che decidono di attivare il piano e sostenere il costo tramite Postepay.

Le novità fortunatamente non finiscono qui perché sostenendo un costo di 7,00 Euro tramite Paypal la proposta di Infinity si allunga diventando cinque mesi gratuiti anziché due. Gli utenti interessati a questa proposta possono procedere effettuando una rapida registrazione, utilizzare come metodo di pagamento Paypal e inserire il seguente codice di sconto: PAYPAL 7. Una volta effettuati tutti questi passaggi, basta confermarla tramite l’email di conferma ricevuta sulla posta elettronica inserita al momento della registrazione.

Gli utenti possono effettuare l’accesso non solo dal proprio computer, ma anche da SmartTV, da console, smartphone o tablet scaricando l’applicazione gratuita dal proprio Playstore o Appstore.