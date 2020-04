Iliad in questi mesi primaverili compirà il suo secondo anno di attività nel nostro paese. Il provider transalpino non vuole solo essere una realtà per il presente, ma anche per il futuro. La competizione con TIM, Vodafone e WindTre allo stato attuale si disputa sulla base di promozioni low cost, tra cui la popolarissima Giga 50.

Iliad ed il futuro in Italia: nei prossimi anni arrivano le reti Fibra Ottica

Se le offerte di Iliad rappresentano l’arma del presente, per il futuro la compagnia andrà a sviluppare ancor di più i suoi servizi. In aggiunta agli extra previsti con le attuali promozioni, in prospettiva futura i clienti avranno a loro disposizione ulteriori novità.

Ovviamente, il servizio più atteso per il futuro prossimo di Iliad è il 5G. Nonostante i giorni di emergenza nazionale, i tecnici del gestore – seppur con qualche ritardo – stanno lavorando al perfezionamento delle infrastrutture di proprietà propedeutiche proprio alle linee di alta velocità che saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Se il 5G rappresenta il servizio a medio termine di Iliad, il futuro a lungo termine sarà scritto entro il 2024. Nel prossimo quadriennio, infatti, la compagnia telefonia lavorerà anche alle sue reti di telefonia fissa.

Anche i tecnici di Iliad hanno confermato in recenti uscite e punti stampa. Dopo rumors ed indiscrezioni, è oramai ufficiale l’impegno del gestore francese anche nel campo della Fibra Ottica. Gli utenti, anche se ci sarà da pazientare un po’, in futuro potranno accedere a tariffe low cost anche per le reti di casa.