Sono tante le catene commerciali che stanno affrontando la grande difficoltà del momento nel quale l’Italia si sta in battendo. Il coronavirus ha infatti portato i negozi di elettronica a chiudere temporaneamente, senza poter dunque vendere al pubblico in maniera fisica. Varie realtà, tra le quali ci sono anche Comet ed Expert, stanno quindi provvedendo in altro modo a sopperire a tale periodo.

Questi grandi colossi che si occupano della vendita di varie tipologie di oggetti, stanno spingendo sulla tecnologia. Il tutto sta avvenendo sui loro siti ufficiali, dove l’ambito e-commerce è ormai più che avviato. Il tutto è ovviamente percorribile solo in questo senso, visto che i volantini a cui tutti sono abituati non sono potuti arrivare questo mese però vi ragioni. Per avere poi tutte le migliori offerte ogni giorno con codici sconto incredibili, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per iscriverti subito, è gratis.

Comet ed Expert mettono in supersconto tantissimi smartphone e anche altri oggetti sui siti ufficiali

Sui siti ufficiali di Expert o Comet potete trovare sempre il meglio secondo quanto previsto dal mondo della telefonia. In questo momento Comet a scelto di far vedere il meglio con una smart tv Samsung da 55″ che costa solo 379 euro. Non mancano poi gli smartphone con iPhone XR 64 giga in prima fila con un prezzo di soli 669 euro. Infine ecco Huawei MediaPad T3 10″ a 149,90 euro.

Expert invece da lustro a casa Oppo con Reno Z a soli 349 euro con spedizione inclusa nella versione da 128GB. Non finisce però qui visto che è disponibile anche Oppo A9 2020 a soli 229 euro. Infine ecco anche i colossi Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G di casa Samsung, rispettivamente a 1.029 e 1.379 euro.