Esselunga continua anche oggi con una delle migliori campagne promozionali del periodo, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di scegliere tra tantissimi sconti e prezzi bassi, ma purtroppo attivi esclusivamente nei punti vendita nazionali.

I prodotti che andremo a raccontarvi sono da considerarsi commercializzati in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore e non da un operatore telefonico, e con garanzia legale della durata di 24 mesi da esercitare ovviamente presso Esselunga.

Volantino Esselunga: come funziona la campagna promozionale

Il volantino Esselunga inizia con una soluzione davvero molto interessante, l’utente può mettere le mani sulle cuffie wireless marchiate SBS spendendo solamente 1 euro, a patto però che si sia deciso di acquistare uno dei prodotti contrassegnati tra le sue pagine. L’aggiunta della cifra indicata verrà richiesta direttamente in cassa, la consegna invece sarà immediata da parte dell’addetto del punto vendita.

Gli smartphone effettivamente in promozione sono comunque diversi, a partire dal low cost Xiaomi Redmi Note 8T, un terminale dal prezzo incredibilmente ridotto, pari a soli 168 euro, ma comunque in grado di fornire buone prestazioni complessive. Spendendo poco più ci si potrà avvicinare allo Huawei P30 Lite New Edition, oggi in vendita a 298 euro (il nostro consiglio è però di puntare decisamente verso lo Huawei P40 Lite, disponibile nel periodo a 299 euro).

Tutti gli sconti del volantino Esselunga possono essere visionati nel dettaglio qui sotto, ricordandone la validità nei punti vendita fisici.