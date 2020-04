CoopVoce sfida Vodafone e TIM con la Top 50, solo 10 euro al mese

Ogni volta che si parla di CoopVoce e delle sue nuove offerte, non si può fare a meno di ricordare come prima il provider non godesse di tutto questo successo. Erano moltissime le persone che infatti non scommettevano sulle offerte di questa azienda, la quale poi ha scelto di proseguire adottando un’altra strategia. Questa si è rivelata poi essere vincente, visto che hai grandi prezzi inclusi nelle sue soluzioni, si sono affiancati altrettanto grandi contenuti.

CoopVoce è riuscita dunque a far vedere di che pasta è fatta, e per questo l’azienda ora sembra dominare il mondo dei provider virtuali. Le sue promo ogni mese riescono a dare agli utenti un motivo in più per sottoscriverle, proprio come questo mese di aprile. C’è infatti una nuova offerta in vigore da marzo che persiste con le sue caratteristiche fondamentali.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti Top 50 è ancora disponibile per gli utenti, ecco cosa include al suo interno

Sul sito ufficiale è possibile scoprire la nuovissima offerta di casa CoopVoce. La ChiamaTutti Top 50 è il meglio in questo momento, con contenuti e con prezzo.

Al suo interno gli utenti possono scoprire minuti senza limiti per telefonare a tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Inoltre il prezzo risulta estremamente conveniente: solo 10 € al mese per sempre. L’offerta è disponibile anche per i già clienti. Tutti coloro che fanno già parte della famiglia CoopVoce, possono inoltre beneficiare di un regalo per questa emergenza. Stiamo parlando di 100 giga in 4G gratuiti per tutti.