Le truffe online sembrano non finire. Anzi, è necessario cedere ingenuamente dei dati personali per la prima volta e di lì a poco inizierà un giro di messaggi insistenti e chiamate truffaldine. Quest’ultime vengono effettuate da operatori di falsi call center che si servono di alcuni software di composizione automatica per chiamare i numeri di telefono delle varie compagnie telefoniche.

Lo scopo è semplice. Tramite questo meccanismo essi si impadroniscono dei dati personali degli utenti (quali l’IBAN del conto in banca e il Codice di migrazione delle bollette telefoniche) e svuotano le tasche delle vittime oppure accedono agli account online.

Per riuscire nel loro intento, i malfattori fingono di essere degli addetti all’assistenza tecnica di un’azienda non specificata e, parlando dei problemi che potrebbero essersi presentati, “sfilano” sotto gli occhi della vittima prescelta, i suoi dati personali. Tali raggiratori, svariate volte hanno però come obiettivo anche la sottrazione del denaro sul credito dell’utente per ogni breve squillo telefonico.

Call Center: quali sono i numeri da evitare per non essere truffati

Grazie alle continue segnalazioni da parte degli utenti degli operatori telefonici, si è riusciti a rintracciare quali sono effettivamente i numeri propensi alla frode. In primo luogo, c’è da insospettirsi quando i numeri iniziano con +375, +371, +381, +255, o quelli con radice 088 dopo il prefisso 02.

Gli altri numeri segnalati sono:

+375 602605281;

+371 27913091;

+371 78565072;

+563 22553736;

+370 52529259;

+255 901130460;

+44 1681048170;

+44 1624989922;

+44 1573651110;

+44 1693862695;

+44 1613541750;

+44 2080894439;

+44 1618377665;

+44 20 3695 3097;

+39 02 692927527;

+44 20 3519 9767;

+39 02 80887028;

+39 02 22198700;

+39 02 80887589;

+39 0280886927;

+39 02 37923277;

+39 02 87367342;

+39 02 91976494;

+39 02 897330620;

+39 02 91976494;

+ 39 02 99252107;

+ 39 02 91974749;

+ 39 02 23153000;

+39 02 83623510;

+39 02 86891675;

+39 02 86891603;

+39 02 86891655;

+39 02 86891676;

+39 011 0897562;

+39 02 86891698;

+ 39 02 37921537;

+ 39 02 89731810;

+39 011 9966443;

+39 02 86891693;

+39 03 11100190.

Cosa si può fare per evitare che tali contatti giungano sul nostro smartphone?

Per prima cosa è necessario bloccare fin da subito la ricezione di SMS e chiamate dai numeri non desiderati. Come? Scaricando sul proprio dispositivo un’app apposita. La più diffusa è senza dubbio TrueCaller ma ce ne sono moltissime nello store.

In aggiunta, evitate di cedere tramite telefono i propri dati personali, e per esser sicuri che la chiamata sia veritiera, contattate l’assistenza clienti dell’azienda in questione.