Nei prossimi giorni la piattaforma streaming di serie tv, ovvero Netflix, effettuerà un aggiornamento della programmazione televisiva e tra le novità spicca ‘After Life’. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando di una commedy ideata da Ricky Gervais che nella prima stagione ha riscosso un forte successo.

La prima stagione è stata suddivisa in sei puntate da una durata di trenta minuti ciascuna ed ora i fan non vedono l’ora dell’uscita dei nuovi episodi.

In questi giorni alcune fonti, come Deadline, hanno riportato le dichiarazioni del responsabile delle produzioni originali di Netflix, confermando ciò che stiamo dicendo.

Le nuove puntate si concentreranno sul personaggio di Tony

Come appena annunciato, ecco di seguito le parole di Ted Sarandos (responsabile produzioni Netflix): “After Life ha fatto ridere e piangere il pubblico in tutto il mondo. Siamo quindi, molto felici di annunciare che Ricky Gervais tornerà con una seconda stagione su Netflix. Siamo davvero orgogliosi di ospitare le brillanti stand up comedy, i film e le serie di Ricky. E ci uniamo alla gioia dei fan per questo ultimo successo”.

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano, si parla già di una data di lancio per la seconda stagione e dovrebbe essere il 26 aprile, salvo imprevisti dell’ultimo minuto.

Molti si chiederanno cosa dovremmo aspettarci dalla nuova stagione, e sostanzialmente anche in questi episodi la serie si concentrerà sul personaggio di Tony, colui che rappresenta l’immagine della vita perfetta. Ma a causa di un evento importante che coinvolgerà sua moglie, il personaggio cercherà in tutti i modi di cambiare vita e di conseguenza portanto avanti dei rapporti iniziati nel corso della prima stagione.