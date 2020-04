In Italia la grande novità primaverile nel mondo della telefonia si chiama WindTre. Il nostro paese ha da poco accolto questo nuovo operatore, nato dall’unione di due compagnie storiche come Wind e 3 Italia, e che già può contare sulla rete più estesa sul territorio.

WindTre, anche per gli ex clienti 3 Italia valgono queste ricariche

L’unione tra i due operatori ha portato importanti modifiche e novità anche per chi già era cliente di Wind o di 3 Italia. Ad esempio, dall’arrivo del provider, il cambiamento delle operazioni di ricarica già valido per gli ex clienti di Wind ora è valido anche per gli ex abbonati di 3 Italia.

Con WindTre viene confermata la strategia delle Ricariche Special. In una serie di punti vendita Sisal e Lottomatica, i clienti potranno acquistare questa tipologia di ricarica nelle versioni base da 5 e 10 euro.

Le Ricariche Special hanno una caratteristica che li distingue dalle cosiddette ricariche classiche. Con l’acquisto di una ricarica da 5 o da 10 euro gli utenti riceveranno un credito pari a 4 o 9 euro.

E’ contemplata quindi la presa di un euro di spesa aggiuntiva, che non sarà utilizzato come semplice commissione, ma come spesa prerogativa per il riscatto di un dono. Chi sceglie una Ricarica Special, infatti, potrà beneficiare di minuti e Giga internet illimitati utilizzare entro 24 dall’avvenuta operazione di accredito.

La presenza delle Giga Ricariche non rappresenta in questo senso l’unica grande novità di WindTre. Con l’arrivo del nuovo gestore, sono del tutto sparite dalla circolazione le stretch card, le vecchie tessere con codice a 16 cifre e grattino.