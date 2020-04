WindTre, per focalizzare sul nuovo brand unico l’attenzione dei consumatori italiani, ha recentemente deciso di lanciare una promozione davvero molto invitante, e ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, proprio nell’idea di ottenere il massimo con il minimo sforzo.

La passa a WindTre chiamata Go 50 Star+ è una promozione da soli 7,99 euro al mese che promette, sottostando a determinate condizioni, l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, con annessi 200 SMS da poter inviare a chiunque si desideri, nonché ovviamente minuti illimitati per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale.

L’attivazione, come spesso accade in occasioni di questo tipo, risulta essere possibile solamente sul sito ufficiale, il canone fisso mensile è pari a 7,99 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Passa a WindTre: ecco le alternative

La Go 50 Star+ è la versione distribuita come SMS winback, quindi disponibile in via esclusiva per i fortunati che ricevono il messaggio di attivazione sul proprio numero di telefono, senza avere la possibilità di cederla a terzi. Nel caso in cui invece vi trovaste in uscita da un operatore virtuale, sappiate che potrete accedere alla Go 50 Top+, stessa identica offerta in vendita a 5,99 euro a rinnovo.

Il listino termina con Go 50 Fire+ a 6,99 euro per i clienti di PosteMobile, Iliad e Fastweb, e Go 50 Special+ a 9,99 euro, ma solo per i possessori di una SIM ricaricabile di LycaMobile. Tutte le promozioni possono essere richieste solo con portabilità del numero originario, senza vincoli contrattuali e con obbligatorio acquisto di nuova SIM ricaricabile.