Il 2020 è di sicuro uno degli anni più importanti per il settore tecnologico del nostro paese. In seguito alla diffusione del nuovo standard di rete mobili 5G, infatti, il nostro Governo ha annunciato la nascita della prima rete WiFi Italiana libera, accessibile quindi in maniera gratuita a tutti i cittadini e non. Il progetto, denominato “Piazza WiFi Italia”, è quindi frutto di una collaborazione innovativa tra il Ministero per lo Sviluppo e l’Economia e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Con la realizzazione della prima rete internet gratuita, finalmente tutti gli Italiani potranno liberarsi dei contratti telefonici stipulati con gli operatori Tim, Wind Tre, Vodafone e Iliad, sfruttando quindi i molteplici hotspot installati in tutto il paese. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratuito: arriva ufficialmente la prima rete internet aperta al pubblico

Stando a quanto affermato sul sito ufficiale del progetto, la rete WiFi pubblica è già attiva in ben 2726 i comuni, all’interno dei quali, come accennato precedentemente, sono stati installati decine e decine di Hotspot per permettere l’accesso da ogni posizione. Come possiamo facilmente immaginare, però, la nuova rete è ancora in fase di installazione. Entro la fine dell’anno, infatti, è prevista la diffusione della copertura ad oltre 7500 comuni. Attualmente è possibile scoprire i comuni in cui il progetto “Piazza WiFi Italia” è attivo, consultando direttamente la mappa presente sul sito ufficiale del progetto.

Collegarsi alla rete WiFi gratuita è quindi molto semplice. Ecco di seguito i passaggi da seguire: