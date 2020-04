Con la quarantena in corso il rischio che il proprio partner possa spiare WhatsApp è decisamente alto. Molti hanno da nascondere parecchi scheletri nell’armadio e d’altro canto c’è chi farebbe di tutto per rivelare gli altarini. Comportamenti inconsueti destano sospetto e curiosità. Portiamo a zero il rischio di essere scoperti con un trucco che può tornare utile in molte situazioni.

WhatsApp: il trucco per occultare le chat piccanti agli occhi del partner

Negli ultimi anni tradimenti e scappatelle passano per le applicazioni social. Chi si fa furbo usa le chat segrete dei più noti antagonisti WhatsApp. Ma l’app made by Facebook non dispone ancora di una funzione simile e resta la più famosa al mondo. Di fatto una cosa è certa: se è in corso una tresca questa passa per l’applicazione delle chat verdi.

Coscienti di questo fatto indissolubile è subito panico tra chi ha da nascondere qualcosa di osé. La soluzione passa per la funzione di archiviazione chat che non rappresenta una sicurezza assoluta ma aiuta a tenere i contenuti inappropriati lontani dagli occhi di chi ci sta vicino. Basta selezionare una conversazione e premere sul pulsante Archivia. La conversazione personale (o di gruppo) si sposterà in un’area dedicata di memoria. La potremo ripescare in qualsiasi momento scorrendo verso il basso fino ad individuare l’apposita voce. Direttamente da qui potremo poi riportare in primo piano la chat. Lo stesso effetto si ottiene alla ricezione di un nuovo messaggio. Quindi fate attenzione. Posto sbagliato al momento sbagliato può voler dire solo una cosa: “Amore, dobbiamo parlare“.

Più drastica, invece, è la cancellazione totale della chat che, in questo caso, garantisce il risultato migliore. Basta tenere premuto sulla chat in questione e selezionare l’icona del Cestino. L’intera conversazione sparirà. In alternativa possiamo decidere di eliminare solo il contento interno dal percorso Altro > Svuota Chat cui si arriva accedendo alla chat stessa dal menu.

Se una chat ci sta particolarmente a cuore e non vogliamo in alcun modo perdere i messaggi c’è un’ultima cosa da fare: proteggere WhatsApp impostando un sistema di blocco basato su PIN, Face ID o impronta digitale. Ma, in questi casi, la cosa solleverebbe parecchie domande dal partner. A voi la scelta oppure usate Telegram con tutti i suoi vantaggi.