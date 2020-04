Se si guardano i commenti delle principali pagine social di Vodafone è possibile evidenziare il disappunto da parte di molti utenti. Una parte del pubblico della compagnia inglese sembra non essere soddisfatta delle recenti politiche commerciali seguite dal brand.

Vodafone, alta attenzione per le SIM: gli utenti rischiano un conto salato

La ragione unica che si cela dietro i commenti, spesso furiosi, sulle pagine di Vodafone è un improvvisa richiesta di pagamento da parte dello stesso gestore. A tanto clienti, Vodafone ha inviato un saldo da pagare con valore minimo di 5 euro sino a decine di euro.

Ovviamente la richiesta di pagamento di Vodafone non nasce a caso. Il gestore inglese da qualche settimana, infatti, ha prevosto una rimodulazione unilaterale legata alle sue schede SIM. Tutti coloro che utilizzano una SIM senza una ricaricabile standard dovranno ora sostenere ogni mese una spesa fissa di 5 euro.

Questa modifica ha lasciato spiazzati molti utenti che non utilizzavano più la SIM di Vodafone. A causa di tale rimodulazione, infatti, per lasciare l’operatore non basta più il non utilizzo della SIM. Per non incorrere in richieste di pagamento da 5 a più euro, tutti coloro che sono intenzionati a non essere più clienti di Vodafone devono effettuare la disattivazione della rete.

I clienti possono effettuare la disdetta in pochi minuti, con una semplice chiamata al call center al numero 190. Una volta effettuata la disdetta, i tecnici prenderanno in carico l’operazione e nel giro di poche ore, massimo pochi giorni, disattiveranno ufficialmente la SIM. Solo in questo caso non ci saranno brutte sorprese.