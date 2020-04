Il nuovo operatore telefonico appena entrato nel mercato italiano delle telecomunicazioni, Very Mobile, sta facendo una bella impressione a tanti consumatori. L’operatore si appoggia alla joint venture Wind Tre, non a caso la società di appartenenza è la stessa (CK Hutchison Holdings Ltd).

Essendo un operatore virtuale, Very Mobile tende in questo momento a focalizzarsi sul target che sia alla ricerca di offerte a basso costo e convenienti per le soglie disponibili. L’obiettivo è quello di strappare clienti al suo diretto concorrente Iliad, il quale sta adottando strategie simili.

Very Mobile conquista i clienti a suon di minuti e giga

L’offerta con la quale si è presenta al pubblico italiano prende il nome di Very 4.99 e viene proposta in versione operator attack. Questo significa che non tutti i nuovi clienti possono richiedere l’attivazione, è importante specificare quali siano gli operatori coinvolti.

Passando alle soglie disponibili, notiamo un’ampia disponibilità di chiamate, messaggi e utilizzo dati per navigare su internet. Il costo mensile può essere un bel biglietto da visita considerata la convenienza economica.

A soli 4,99 Euro ogni mese, sono attivabili minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile, sms illimitati verso tutti i numeri mobili e 30 giga di traffico dati per navigare sul web.

L’attivazione è riservata ai clienti che si trovano con PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, DIGI Mobil, Tiscali, Rabona Mobile, Daily Telecom, LycaMobile e tanti altri operatori virtuali. Sono esclusi in questo caso Kena Mobile, ho.mobile ed Iliad.

In fase d’acquisto dell’offerta, i clienti sono tenuti a versare un costo complessivo di 9,99 Euro, comprensivo di contributo di attivazione, costo della sim e primo rinnovo anticipato.