L’operatore Tim, in occasione delle festività di Pasqua 2020, ha iniziato a proporre alcune nuove offerte e sconti per i clienti iscritti al programma fedeltà Tim Party.

Inoltre ha deciso di continuare la promozione di Solidarietà Digitale per l’emergenza sanitaria da coronavirus, che permette di ottenere Giga Illimitati gratis per un mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Party: nuovi sconti e Giga Illimitati per tutti i clienti

Una delle più importanti iniziative disponibili su Tim Party, per il periodo pasquale, è sicuramente lo sconto del 30% sui prodotti al cioccolato Domori. Per riscattare lo sconto, il cliente dovrà recarsi sul sito Domori e, in fase di acquisto dei prodotto dovrà inserire il codice promozionale che avrà ricevuto via mail. Il codice sconto in questione è scaricabile ed utilizzabile fino al prossimo 31 maggio 2020 e non è cumulabile con altre promozioni.

Un’altra novità è il 25% di sconto sui Luxury Meal Kit dei Fratelli Desideri, firmati dai grandi Chef Stellati Italiani. Ognuna delle confezioni contiene la linea completa degli ingredienti per cucinare i piatti più famosi di importanti Chef Stelle Michelin Italiani. Il kit è inoltre dotato di Realtà Aumentata, per poter visualizzare sul proprio smartphone la vide-ricetta e cucinare insieme agli Chef.

Per poter utilizzare lo sconto si dovrà andare sul sito ufficiale dei Fratelli Desideri e, in fase di acquisto inserire il codice promozionale ricevuto via e-mail. Il codice è richiedibile fino al prossimo 31 dicembre 2020 ed utilizzabile entro il 31 gennaio 2021. Continua, come anticipato precedentemente, anche l’iniziativa di Solidarietà Digitale per l’emergenza coronavirus. L’operatore continua ad offrire Giga Illimitati per un mese con attivazione tramite Tim Party.