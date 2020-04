Apparentemente Sony ha in programma di lanciare un nuovo smartphone in Giappone, per lo meno è il progetto iniziale. Si tratta dell’Xperia 5 e secondo le informazioni iniziali che abbiamo sul suddetto, dovrebbe diventare a tutti gli effetti lo smartphone 5G più piccolo al mondo. Tra l’altro, è proprio il contrario di quello che ci si aspettava fino a poco fa ovvero uno smartphone abbastanza grosso.

Sony Xperia 5

Questo Xperia di nuova generazione dovrebbe avere un pannello di visualizzazione da 5,6 pollici, al massimo 5,8. I rumors che riguardavano l’altra versione parlavano di un modello con un display da 6,1 pollici. Se così risultasse comunque, renderebbe di fatto l’Xperia 5 lo smartphone con supporto alla rete di ultima generazione più piccolo al mondo, un aspetto che potrebbe interessare a molti.

Per il resto, non si sa molto sul dispositivo e questo anche a causa di altri smartphone che sembrano attualmente in sviluppo in casa Sony. Una situazione particolare considerando che la situazione finanziaria di questo comparto del colosso nipponico stava facendo acqua da tutte le parti. I leak si sono ridotti al minimo e riuscire a raccapezzarsi è molto difficile.

Attualmente sembra che in cantiere ci sia anche l’Xperia 9 il quale sarà alimentato dallo uno Snapdragon 765G, proprio un chip dotato di modem 5G. L’Xperia 5 dovrebbe essere invece alimentato da uno Snapdragon 855, il top di gamma della scorsa generazione di Qualcomm. A questi va aggiunto il fatto che dovrebbe essere in lavorazione anche altri modelli. In sostanza, si scoprirà di più nelle prossime settimane quando i piani di Sony diventeranno più chiari.