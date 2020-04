Nel corso delle ultime settimane abbiamo spesso parlato di alcuni vecchi cellulari che, a quanto pare, potrebbero essere rivenduti per cifre esorbitanti. Il mercato della rivendita, però, si è recentemente esteso anche alle SIM Top Number, ovvero tutte quelle schede telefoniche, rilasciate dagli operatori Italiani, il cui numero risulta essere molto molto particolare. Secondo quanto riscontrato online, quindi, sono migliaia i collezionisti pronti a sborsare cifre esagerate pur di acquistare una di queste SIM speciali.

Negli ultimi mesi, quindi, il mercato delle SIM Top Number si è rapidamente diffuso in tutto il territorio, trasformandosi in una vera e propria miniera d’oro per i pochi fortunati. Determinate utenze telefoniche, infatti, sono vendute online per cifre esagerate che vanno dai 3.000 ai 50.000 euro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

SIM Top NUMBER: ecco quanto valgono i numeri più richiesti in Italia

Ad accendere i riflettori sulla questione sono state quindi le Iene che, attraverso un servizio televisivo, hanno mostrato l’intero mercato delle SIM Top Number. Nel nostro paese il fenomeno sta iniziando a diffondersi velocemente tant’è che, pochi mesi fa, gli operatori telefonici Tim, Wind, Tre e Vodafone hanno messo all’asta alcuni numeri speciali, donando l’intero profitto all’Istituto Nazionale dei Tumori. Ecco di seguito i numeri speciali venduti: