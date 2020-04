Sex Education, la serie televisiva in cui degli adolescenti avviano una consulenza sessuale, ha riscosso un successo incredibile sulla piattaforma di streaming più conosciuta al mondo, Netflix. Ad entusiasmare ancora di più gli spettatori è la seconda stagione in cui i temi affrontati sono molto più seri.

Ad oggi, però, in tantissimi aspettano l’arrivo della terza stagione già confermata diverse settimane fa. Cosa aspettarsi da queste nuove e tanto attese puntate?

Sex Education 3 molto presto su Netflix: ecco quali sono le novità a riguardo

Ad rilasciare alcune dichiarazioni alla stampa è la stessa autrice della serie televisiva, Laurie Nunn: “Ho iniziato a scrivere la stagione 3, ma è normale pratica del processo perché lavoriamo in tempi molto serrati. La terza stagione [di Sex Education] non è stata ancora confermata o commissionata. Scopriremo se avremo una terza serie [sic] o meno verso la fine di gennaio, perciò incrociamo le dita”.

Per la felicità dei fan, la conferma della terza stagione della serie televisiva statunitense arriva lo scorso dieci Febbraio 2020 dall’attore che nella serie interpreta il preside Groff, Alistair Petrie Purtroppo, però, la data d’uscita non si conosce ancora.

Secondo alcune voci da corridoio le puntate potrebbero arrivare nei primi mesi dell’anno prossimo, ma non ci sono conferme al momento soprattutto ora in cui la situazione è complicata a causa del Covid-19. Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni per scoprire qualche dettaglio, ma soprattutto è bene tenere d’occhio i profili ufficiali social di Netflix (Instagram, Facebook e Twitter) con i quali tiene aggiornati i fan solitamente.