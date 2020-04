Approfittare dell’isolamento sociale per godersi qualche serie tv non è mai una cattiva idea: le lunghe giornate a casa riescono a trascorrere più facilmente in questo modo, soprattutto se ci si ritrova davanti ad un telefilm che invoglia il telespettatore a guardarlo. Grazie ai plurimi servizi di streaming disponibili oggi, poi, trovare pane per i propri denti è semplicissimo e alla portata di un click o di un telecomando.

Serie tv: le imperdibili che bisogna recuperare

Parlare di Serie Tv avvincenti è difficile, soprattutto perchè queste devono rispecchiare i gusti personali di un soggetto. Ciononostante esistono delle produzioni che sono state amate indiscutibilmente e che ora sono disponibili su Netflix.

Peaky Blinders

La serie tv evento britannica coinvolge nei panni degli Shelby alcuni volti noti del cinema, primi tra tutti Cillian Murphy. Capace di aver stregato tutti con le sue cinque stagione, la serie tv è attualmente in attesa di una sesta produzione e sta permettendo a chiunque di recuperarla. Se siete amanti del vecchio mondo, traffici clandestini e dell’accento inglese, questa è la serie tv che fa per voi.

La Casa di Carta

C’è chi la ama e chi la odia: La Casa di Carta è anche questo. La produzione spagnola è arrivata alla sua quarta stagione e continuerà ancora a lungo secondo le parole degli showrunner. Se anche voi volete provare il brivido di diventare rapinatori della Zecca di Stato, questa potrebbe essere il momento perfetto per approfittarne.

Breaking Bad

Breaking Bad rientra tra quei titoli che ad una domanda come “che serie tv mi consigliate?” non manca mai. Amata da fan del genere come anche da chi di questo non si nutre, Breaking Bad è un must watch per chiunque si approcci alle serie tv, anche per chi non ama questo genere di produzioni eventualmente.

Penny Dreadful

Conclusasi con la terza stagione, Penny Dreadful è la risposta definitiva a chi è amante del fantasy, macabro e dell’era vittoriana: il successo di questa serie tra gli appassionati di queste categorie è indiscusso e forse anche voi la amerete incondizionatamente. Segnaliamo che vi è anche uno Spin off non disponibile, però, su Netflx: “Penny Dreadfuf: City of Angel”.

Serie TV su Prime Video

Il servizio di Amazon, Prime Video, non è da meno in termini di telefilm, soprattutto a seguito di recenti produzioni originali che hanno appassionato molti.

Hunters

Recentissima in catalogo è Hunters che tra i sui interpreti vede anche l’amato Al Pacino ed il noto Logan Lerman. La serie tratta di argomenti molto forti come il Nazismo, ne discende che alcune scene al suo interno potrebbero essere forti per alcuni, ma ciò non toglie la soddisfazione nel vedere un gruppo di ricercatori scovare i criminali rintanati a New York.

The Man in the High Castle

Questa produzione originale di Amazon cambia gli scenari del mondo presupponendo che le forze tedesche abbiano vinto il secondo conflitto mondiale. Ma se in verità qualcos’altro si celasse dietro questo risvolto?

Lost

Affermare che Lost non sia stata una capostipite nel mondo delle produzioni televisive è impossibile. Nel corso dei primi anni duemila, questa serie andata in onda su FOX ed ora disponibile su Prime Video ha lasciato i telespettatori con opinioni molto varie. Ciononostante, a distanza di anni, ancora oggi Lost fa sentire i suoi risvolti sul modo di creare serie tv e di dirigerle.

Disney+

Il piu recente servizio streaming entrato sul mercato ha un catalogo ancora “scarno” di grosse novità, ma ciò non toglie che quelle già presenti non abbiamo richiamato abbonati in un battito d’occhio. Per gli amanti della serie Star Wars, la serie evento non può che essere “The Mandalorian“, in cui un pistolero si fa strada attraverso i confini della galassia remota ed in cui la Nuova Repubblica non può mettere il suo zampino.