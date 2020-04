Tra i tanti dispositivi che Samsung sta aggiornando in questo periodo c’è anche il Galaxy M31. Non si tratta di un aggiornamento corposo come quello di altri modelli in quanto riguarda solo un cambio del firmware e l’arrivo della patch di sicurezza del mese di aprile. Una cosa semplice, ma i primi rilasci in India hanno evidenziato molti problemi.

Numerosi proprietari di questo particolare modello di smartphone marchiato Samsung si sono riversati su Twitter per lamentarsi. I loro smartphone hanno smesso all’improvviso di funzionare in seguito alla suddetta patch la quale, tra l’altro, non è mai riuscita a completarsi; il danno si manifestava durante il processo stesso.

Samsung e il problema degli aggiornamenti

Anche il Galaxy A70 ha presentato qualche problema durante il passaggio ad Android 10, ma il problema sembra essere molto diverso rispetto a quello registrato dai possessori di un Galaxy M31. Per evitare problemi quindi, sta venendo suggerito di evitare di accettare l’aggiornamento anche se ormai è stato bloccato direttamente da Samsung. Il colosso sudcoreano sta attualmente lavorando per sistemare la situazione.

Il problema risulta essere più grave del normale e per un motivo semplice. L’India, come altri paesi, si trova in piena quarantena ed emergenza Covid-19. Avere uno smartphone funzionante è essenziale, per rimane in contatto con i propri cari, ma anche per non impazzire di noi. Un errore fastidioso che Samsung dovrà farsi perdonare in fretta e furia. In ogni caso, è un problema che può capitare a tutti gli OEM, anche ai più bravi.