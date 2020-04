La Special 50 Digital Edition è indubbiamente una splendida passa a Vodafone tramite la quale gli utenti riescono ad attivare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando ad ogni modo per minuti e SMS illimitati, senza dover spendere cifre folli o particolarmente elevate.

La promozione descritta nel nostro articolo non risulta essere accessibile indistintamente dalla provenienza, ma data la natura di operator attack, potrà essere richiesta solamente dagli utenti che si ritrovano in possesso di numeri telefonici di Iliad o di operatori virtuali, per i quali richiederanno la portabilità in Vodafone. La richiesta potrà essere presentata in negozio o sul sito ufficiale dell’operatore stesso, inizialmente è necessario il versamento di 10 euro per l’acquisto della SIM, oltre a naturalmente la prima mensilità.

Passa a Vodafone: ecco la promozione che non ti aspetti

La Special 50 Digital Edition potrebbe quasi essere definita la passa a Vodafone che non ti aspetti, al suo interno l’utente ha la possibilità di scovare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G (con limite massimo imposto a 600Mbps in download), ottenendo anche libero accesso a minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

Il costo fisso da sostenere non risulta essere particolarmente pressante, basti pensare infatti che sarà necessario versare ogni mese soli 7 euro, tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Sono da considerarsi completamente assenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà poi possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere il pagamento di penali per recesso anticipato.