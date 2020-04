Nvidia ha ufficialmente tolto i veli alle sue nuove soluzioni grafiche dedicati ai laptop, si tratta delle schede grafiche GeForce RTX 2080 SUPER e GeForce RTX 2070 SUPER, dando una ventata d’aria fresca al proprio catalogo con un aggiornamento sostanziale dell’hardware a bordo.

RTX 2080 e 2070 Super

Le principali protagoniste di questo annuncio sono proprio le due GPU top di gamma, le quali ricevono lo stesso trattamento delle sorelle dedicate alla fascia desktop del mercato, di conseguenza un aumento netto dei CUDA core, che così passano da 2994 a 3072 per la RTX 2080 e da 2304 a 2560 per la RTX 2060.

Questo aumento delle unità di elaborazione grafica si traduce in una diminuzione delle frequenze di lavoro, cosa che non deve trarvi in inganno, dal momento che serve per limitare il riscaldamento senza incidere sulle prestazioni, ampiamente compensate dall’aumento dei core.

A tutto ciò Nvidia aggiunge un rinnovamento della tecnologia Max-Q, la quale, fregiandosi della funzionalità Dynamic Boost permette un’efficienza più che doppia rispetto alle schede passate, andando a equilibrare alla perfezione il carico di lavoro tra CPU e GPU, cosa che consente un netto aumento prestazionale.

Un’altro aggiornamento degno di menzione è quello riguardante Nvidia Optimus, tecnologia che grazie all’introduzione del Dynamic Display Switch, consente uno switch ottimizzato da grafica integrata a dedicata, tutto a vantaggio delle prestazioni.

A completare il quadro ci pensa il supporto alla tecnologia DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling) la quale sfruttando la potenza del machine learning e dei Tensor Core permette di ottenere immagini nitide partendo da frame sfocati.

In definitiva possiamo affermare che Nvidia con questo aggiornamento, ha deciso di dare una ventata di aria fresca alle sue soluzioni top di gamma, agendo principalmente a livello di efficienza e consumi, i quali indirettamente agiscono anche sulle prestazioni.

Questo aggiornamento ha effetti anche sui prezzi di listino, che perciò partono dal 699 dollari per la serie RTX 16 e 999 dollari per la serie RTX 20.