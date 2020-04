Grosse novità in casa Netflix con l’arrivo dei profili privati. Rispetto al passato, ogni account su cui è impostato un profilo potrà essere protetto da un PIN segreto in mano all’utente. Un aggiornamento sulla piattaforma che potrà così favorire la fruizione di Netflix anche ai bambini, senza incappare in qualche contenuto inappropriato destinato ad adulti.

Un solo abbonamento, tanti profili. Come previsto, Netflix permette di dividere un contratto di abbonamento tra utenti il cui numero aumenta in base al piano tariffario scelto. A ogni account possono dunque corrispondere diversi profili di visione, i quali a loro volta posseggono una lista di programmi personalizzata e ottimizzata dall’algoritmo della piattaforma streaming in base alle esigenze dell’utente.

Netflix: come impostare PIN per nascondere le nostre Serie TV

Con l’introduzione del PIN, ogni utente avrà il proprio profilo protetto da occhi indiscreti, e per impostarlo bisogna procedere con alcuni semplici passaggi nel menu impostazioni.

Ricordiamo che Netflix ha pensato a questa opzione per impedire a bambini e minori di accedere a contenuti non adatti alla loro età, e quindi nelle impostazioni alla sezione “profili e filtro famiglia” potremo bloccare il nostro account. Basta cliccare sulla voce “cambia” vicino all’opzione “blocco profilo” e si aprirà subito una pagina dove selezionare la casella “PIN obbligatorio per accedere al profilo di…”

Dunque, scegliendo quattro cifre a nostro piacimento che non possono essere salvate per futuri accessi, attiveremo l’opzione. Ogni volta che dovremo accedere al nostro profilo saremo costretti a inserire il codice di nuovo, ma è una misura necessaria per proteggere l’account.