La quinta stagione di Lucifer potrebbe arrivare molto presto su Netflix anche se le riprese delle puntate sono momentaneamente sospese. All’appello manca il finale di stagione, ma secondo alcune indiscrezioni per il momento non è un problema visto che sulla piattaforma di streaming online arriverà una prima parte e in un secondo momento la seconda parte.

Quella di sospendere temporaneamente la produzione è stata una scelta necessaria per garantire la sicurezza necessaria non solo al cast, ma a tutta l’equipe. Fortunatamente le direttive introdotte non dovrebbero incidere sulla data ufficiale di lancio delle nuove puntate.

Lucifer 5: ecco quando potrebbe sbarcare su Netflix

Lesley Ann-Brandt ha confermato la sospensione delle riprese dell’ultimo episodio durante un’intervista a Entertainment Tonight spiegando: Eravamo a metà strada con le riprese dell’ultimo episodio, il che non è ideale, ma sono incredibilmente orgogliosa della produzione e dello studio, la Warner Bros., per aver preso la giusta decisione. Per loro credo sia stato difficile, ma siamo stati così fortunati perché il 99% dello show è stato girato. La prima parte sarà sicuramente rilasciata nei tempi previsti.”

La giovane attrice non termina le sue dichiarazioni e svela qualcosa in più sul suo personaggio in queste prossime e molto attese puntate: “Ha il cuore spezzato, ci siamo passati tutti. Perciò si è buttata sul lavoro. La vediamo molto insieme a Chloe, perché le loro storie sono l’una il riflesso dell’altra. Stanno imparando molto l’una dell’altra, come fanno le amiche. Eve torna e c’è un po’ di dramma. Alla fine della scorsa stagione, Maze prende una decisione che sembra quella giusta per lei. Gli autori hanno fatto un ottimo lavoro in questa stagione. Ci sono un sacco di scene con D.B. Woodside [Amenadiel].

Infine, l’attrice rivela qualcosa in più anche sul suo personaggio e il rapporto che ha con il protagonista, Lucifer: “Credo che bisogna ricordare il fatto che saranno per sempre legati tra loro. Ne hanno passate tante e c’è una scena davvero divertente che è anche straziante, ma esilarante per i fan che aspirano a vedere Maze e Lucifer come le versioni giovanili di loro stessi.”