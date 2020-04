Instagram sta rendendo più facile per le persone l’invio di messaggi dal proprio browser. La società ha annunciato venerdì che sta distribuendo l’accesso ai DM sul Web a tutti a livello globale.

Instagram ha testato i DM Web con un piccolo gruppo di utenti da gennaio e l’esperienza non sembra cambiare con l’implementazione più ampia. Da quando è iniziato quel test, Instagram ha apportato piccoli aggiornamenti per imitare i DM dell’app sul web, come includere la tastiera emoji e aggiungere una visualizzazione della galleria a foto e video.

Instagram: la nuova funzione potrebbe interessare molte persone, ma la visione di Zuckerberg è più ampia

I Web DM potrebbero essere particolarmente utili per le persone che usano sempre Instagram, come giornalisti, influencer e gestori di social media. È il modo più semplice per comunicare privatamente sulla piattaforma, soprattutto se qualcuno cerca di rispondere a centinaia di messaggi al giorno. Anche per utenti non esperti, digitare sulla tastiera di un laptop è più semplice che digitare sullo schermo del telefono, quindi potrebbero essere più incentivati ​​a chattare su Instagram DM se possono accedervi tramite un browser.

Portare i DM sul web si adatta alla visione più ampia del CEO di Facebook Mark Zuckerberg per il futuro dell’azienda. Zuckerberg ha dichiarato al New York Times la scorsa primavera che “la messaggistica privata, i gruppi e le storie” erano le “tre aree di comunicazione online in più rapida crescita“.

Ha anche detto che più in là col tempo vorrebbe consentire agli utenti di Facebook, WhatsApp e Instagram di scambiarsi messaggi, indipendentemente dalla piattaforma che stanno utilizzando. Il browser potrebbe potenzialmente svolgere un ruolo importante nel far funzionare questo sistema, anche solo per offrire agli utenti una flessibilità ancora maggiore su dove conversare.