Dopo aver consolidato il suo successo in Italia, Iliad cercherà ancora di migliorarsi nel corso dei prossimi mesi. A poche settimane dal suo secondo compleanno in Italia, il gestore può già contare su 5 milioni di clienti. La presa di Iliad sul pubblico è stata tale in queste settimane, da superare ogni genere di polemica.

Iliad, più Giga internet da utilizzare in roaming dall’estero

Nei primi mesi di attività nel nostro paese, tanti utenti della compagnia francese avevano segnalato importanti criticità per le politiche commerciali legate al roaming. In linea con tutti gli altri provider attivi in Europa, anche Iliad è chiamata a stabilire una quota di Giga a costo zero da utilizzare nei paesi dell’UE.

Le polemiche del pubblico sono sorte, a causa di quella che era considerata una soglia troppo esigua per la navigazione internet dall’estero. Sino a poco tempo fa, infatti, gli abbonati potevano contare solo su 2 Giga.

Le cose sono cambiate nel recente passato per tutti gli abbonati di Giga 50, la cui soglia per il roaming è stata innalzata sino a 4 Giga.

Il vero cambiamento è però arrivato ad inizio 2020. Il gestore telefonico ha scelto di intervenire anche per la popolare promozione Giga 40: tutti gli abbonati di questa iniziativa potranno utilizzare a loro volta 4 Giga per internet nell’Unione Europea. Difatti, la scelta di Iliad è quella di equiparare le soglie roaming per Giga 50 e Giga 40.

La scelta di Iliad è stata una scelta di incontro verso il pubblico. Ricordiamo che anche gli abbonati di Vodafone e Wind in passato avevano riscontrato simili anomalie.