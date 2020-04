Siamo sinceri, ormai quando si parla di smartphone, l’innovazione è qualcosa che latita. Quello che vediamo ultimamente, diversi anni a dire il vero, sono dei concetti che vengono esasperati e fatti passare come qualcosa di innovativo. Di esempi ce ne sono tanti, ma Hisense ci ha finalmente portato qualcosa di veramente interessante, uno smartphone dotato di display e-ink a colori.

Si tratta di una tecnologia che la società cinese aveva già mostrato al CES 2020, ma da solo. Si tratta solo di un display, non di un intero smartphone. Adesso però, al China Digital Reading Cloud 2020 è stato presentato questo pezzo di tecnologia sorprendente.

Si tratta di una tecnologia di visualizzazione e-paper in grado di visualizzare fino a 4096 colori. Lo schermo in sé non produce luce quindi fa meno male rispetto a comune smartphone e consuma molto di meno. Nonostante questo però, si può comunque usare di notte.

Hisense: uno degli smartphone del futuro

Ovviamente non ci si può aspettare cose fenomenali da un dispositivo del genere, ma è un passo avanti enorme. Un dispositivo che insieme agli smartphone dotati di display pieghevole potrebbero riscrivere il mercato che ora tutti conosciamo.

Come detto, di innovazione ormai se n’è vista molto poca. I display con frequenza a 120 Hz, tecnologa di ricarica rapida da 60W, fotocamere da 108 MP e oltre sono si un passo avanti tecnologico, ma sono un esasperazione di qualcosa che già esiste. Non portano una reale ventata fresca al settore. Smartphone del genere invece si e sarà interessante vedere come verrà sviluppato.