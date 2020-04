Google Stadia Pro sarà gratuito per due mesi per volere di Phil Harrison, vicepresidente di BigG, il quale ha spiegato:”chiunque si registri avrà accesso immediato a nove titoli e se sei già abbonato, non dovrai pagare per lo stesso periodo di tempo“.

Sebbene possiamo pensare che sia un regalo inaspettato, in realtà il motivo è molto nobile e lo si legge nella prima riga del comunicato stampa:“stiamo affrontando un momento molto difficile, mantenere la distanza sociale è oggi più importante che mai“.

Così la casa di Mountain View ci fa un bel regalo in occasione della Pasqua, ricordando a giovani e adulti che i videogiochi possono essere usati anche come strumento di socializzazione e panacea per depressioni e isolamento.

Come attivare i due mesi gratis di Google Stadia Pro

Per accedere gratuitamente al servizio di game streaming di Google Stadia Pro basta iscriversi alla piattaforma inserendo i dati richiesti. Per giocare vi basterà un PC, uno smartphone o un Chromecast Ultra connesso a un TV con Stadia Controller.

Per chi avesse già effettuato l’iscrizione non ci sono sorprese o esclusioni: semplicemente Google non addebiterà il costo d’abbonamento per i prossimi due mesi. Finito il periodo di promozione a favore della quarantena da Coronavirus, l’abbonamento a Google Stadia Pro si rinnoverà al prezzo di 9,99 euro al mese in automatico.

Al momento il catalogo della piattaforma prevede 39 giochi, ma Google ha annunciato che entro la fine del 2020 la cifra si attesterà sui 150 titoli. Ecco una lista dei migliori giochi disponibili in questo momento: