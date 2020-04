Facebook è da anni che cerca di combattere contro le fake news, un aspetto che è dovuto venire intensificato nell’ultimo periodo a causa del coronavirus. Ovviamente, in qualsiasi situazione di emergenza, c’è qualcuno che cerca di sfruttare il tutto. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno implementato nella piattaforma un sistema per frenare la diffusione delle notizie false sul coronavirus bloccando anche gli annunci ingannevoli correlati.

Purtroppo, qualcuno che riesce a trovare vie alternative c’è sempre. Per questo motivo, Facebook ha deciso di denunciare un uomo indiano che tramite la sua società si è messa a vendere software in grado di aggirare il sistema di sicurezza. La società in questione si trova su suolo statunitense quindi l’azione legale è più semplice.

Facebook e la lotta alle fake news ai tempi del coronavirus

I software che la società dell’uomo vende utilizza una tecnica chiamata cloaking. A parole il funzionamento è semplice ovvero viene mascherato il contenuto reale dell’annuncio per poi mostrarne uno diverso. Un sistema semplice che non viene visto dalla revisione di Facebook e questo ha permesso il passaggio di pubblicità false e di disinformazione, truffe legate a criptovalute e altro ancora.

La società è di proprietà di Basant Gajiar e il nome è LeadClok, un nome che suggerisce già il funzionamento del prodotto offerto. È in attività dal 2016. Il prodotto in questione è stato utile a molti per superare i sistemi di protezione di colossi come Google, WordPress e tanti altri ancora. Chissà se questa azione legale potrebbe realmente portare a qualcosa.