I negozi fisici sono chiusi al pubblico fino a data da definirsi, per questo motivo i rivenditori di elettronica stanno rivedendo tutte le pratiche commerciali, nell’idea di riuscire a raggiungere tutti coloro che al giorno d’oggi stanno effettivamente valutando un possibile acquisto. Comet ed Expert sono perfettamente state in grado di lanciare un volantino online ricco di occasioni da non perdere assolutamente.

Coloro che vorranno avvicinarsi ad un prodotto di tecnologia generale lo potranno fare solamente sul sito ufficiale, nella maggior parte dei casi la consegna è da considerarsi completamente gratuita, senza limiti di spesa. Solamente nel caso di Comet è importante ricordare che sarà necessario effettuare un acquisto di almeno 49 euro, solo per non pagare le spese di spedizione.

Comet e Expert incantano: i volantini online sono senza pari

Tantissimi sono gli sconti a disposizione degli utenti, tra i migliori non possiamo che annoverare la presenza di Oppo Reno Z, un dispositivo dalle buonissime qualità generali acquistabile a 349 euro, passando anche per un Oppo A9 2020 a 229 euro. Quest’ultimo è da consigliare ai consumatori che sono alla ricerca di un modello dalle grandi dimensioni, rinunciando in parte alle prestazioni e alle qualità fotografiche.

Non mancano ovviamente anche i top di gamma, ad esempio i nuovissimi Samsung Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra, entrambi però in vendita quasi ai prezzi di listino, 1029 euro e 1379 euro. Naturalmente non possiamo riassumere tutte le offerte entro un articolo da 250 parole, di conseguenza collegatevi ai siti ufficiali di Expert e di Comet per maggiori informazioni in merito.