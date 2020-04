In questo periodo delicato che sta affrontando il nostro Paese per l’emergenza Coronavirus, ci ritroviamo a parlare di truffe adottate da qualche malintenzionato per infrangere la legge.

Nell’articolo odierno parleremo di come alcuni malviventi stiano sfruttando questo momento di emergenza con il lancio di qualche truffa per risparmiare tanti soldi sulle bollette e sull’energia riscontrata sui contatori elettrici.

A riguardo, le autorità competenti starebbero indagando ma ormai queste truffe si starebbero diffondendo su tutto il territorio nazionale. Sono stati molteplici gli arresti in questo caso, dove i truffatori sono stati trovati in possesso di materiale utilizzabile per eseguire tali truffe.

Il magnete che fa rallentare il conteggio dell’energia

Le segnalazioni che continuano ad arrivare sono molteplici ed in certi casi si è riscontrato l’allaccio illegale su alcuni contatori o anche di vero e proprio furto di energia.

Nelle perquisizioni eseguite dalle forze dell’ordine tanti utenti sono stati trovati in possesso di un magnete. Ora vi chiederete a che cosa serve il magnete in questo caso. La risposta è la seguente: una volta applicato il magnete al contatore, c’è un rallentamento del conteggio dell’energia o dei metri cubi consumati (gas).

Così facendo, gli utenti riuscivano ad avere il servizio di energia elettrica senza affrontare alcuna spesa economica, quindi in poche parole eseguendo una truffa ai danni dello Stato e delle compagnie coinvolte.

I controlli delle forze dell’ordine non sono finiti qui, infatti, questi ultimi hanno ritrovato del materiale riconducibile ad alcuni tecnici. Sono stati trovati dei rilevatori, contatori di riserva e dei punzonatori.