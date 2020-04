Dopo questa noiosa permanenza in casa molti sognano di affrontare un viaggio spensierato in bici tra parchi ed affollate spiagge soleggiate. Molti sono, per così dire, sulla “buona strada” per realizzare un sogno che resta nel cassetto ormai da diverso tempo.

Alcuni italiani stanno per realizzare i propri proposito dopo essere venuti a conoscenza di una serie di incentivi che garantiscono la riscossione di una bici elettrica Gratis in maniera del tutto legale e trasparente. In alternativa si può pianificare il proprio viaggio di piacere in altro modo, visto che tale opzione non è l’unica disponibile. Ecco quali sono le altre e cosa possiamo ottenere.

Bici elettrica o bonus speciali per la mobilità che preserva l’ambiente

Possiamo pensare di ottenere ciò che vogliamo con il minimo sforzo. La bici motorizzata può essere finalmente nostra grazie ad uno sconto da 1500 euro da riscattare con il bonus rottamazione presso i rivenditori aderenti all’iniziativa. Se ti liberi di una automobile con motore Euro 3 o inferiore ottieni il massimo dello sconto. Chi, invece, rottama motoveicoli a tre tempi (Euro 3) o ciclomotori (Euro 2 o Euro 3) prende 500 euro.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al bonus è fissato al prossimo 31 Dicembre 2021 ed è possibile utilizzarlo entro tre anni dalla data di emissione ufficiale. In alternativa si può convertire in abbonamento per mezzi pubblici o servizi di sharing dei veicoli con lo stesso importo.

Tale soluzione di mobilità non è riservata a chiunque ma soltanto a coloro che risiedono in aree metropolitane in cui è attivo la procedura di infrazione ambientale. Vale, quindi, per le zone con oltre 50.000 abitanti nelle suddette Regioni Italiane:

Campania

Lazio

Liguria

Lombardia

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Umbria

Veneto

Al momento si tratta di un progetto la cui disponibilità verrà comunicata a breve con una apposita nota ufficiale. Restate online sul nostro sito per scoprire le prossime novità in programma.