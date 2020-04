Tra pochissimi giorni è previsto un aggiornamento di catalogo sulla piattaforma di streaming online Netflix con il quale sarà introdotta la seconda stagione della serie televisive After Life. Ideata da Ricky Gervais, si tratta di una commedy che ha riscosso un successo notevole con le sue sei puntate dalla durata di trenta minuti ciascuno.

Fortunatamente mancano pochi giorni all’arrivo delle nuove puntate sulla piattaforma di streaming online. Ecco quali sono le novità.

After Life 2: le nuove puntate stanno per arrivare sulla piattaforma di Netflix

La nota testata Deadline ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate da Ted Sarandos, il responsabile delle produzioni originali Netflix: “After Life ha fatto ridere e piangere il pubblico in tutto il mondo. Siamo, quindi, molto felici di annunciare che Ricky Gervais tornerà con una seconda stagione su Netflix. Siamo davvero orgogliosi di ospitare le brillanti stand up comedy, i film e le serie di Ricky. E ci uniamo alla gioia dei fan per questo ultimo successo“.

Per quanto riguarda la data di lancio ufficiale, la seconda stagione è prevista su Af il ventisei di Aprile di quest’anno. Anche queste puntate ruoteranno intorno al personaggio di Tony, l’uomo che rappresenta l’immagine della vita perfetta.

Tuttavia, in questa stagione le cose cambiano per via di un avvenimento importante che coinvolge sua moglia. Tony cercherà di voltare pagina cercando di approfondire alcuni rapporti iniziati nella prima stagione, in particolare quello instaurato con un’amica nel mondo della prostituzione e quello con un’infermiera.

Non resta che aspettare l’uscita della nuova stagione per scoprire le nuove vicende di Tony in After Life.